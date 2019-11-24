مواجهات واعتقالات في مناطق متفرقة بالضفة

شنت قوات الاحتلال "الاسرائيلي" فجر اليوم الأحد ، 24/11/2019 ، حملة اعتقالات في صفوف المواطنين .

وشهدت بلدة عزون شرق قلقيلية مواجهات ليلية بعد اقتحام دوريات الاحتلال لوسط البلدة، واطلقت قنابل الصوت والغاز، حيث اقتحمت قوات الاحتلال ، منزل الأسير المحرر يوسف عبدالله سليمية، وعبثث بمحتوياته في بلدة إذنا جنوب غرب الخليل.

وتجددت فجر اليوم المواجهات حيث اطلق جنود الاحتلال الغاز المسيل للدموع باتجاه المواطنين وفتشوا عددا من المنازل واستجوبوا ساكنيها حيث أصيب مواطنون بالاختناق.

وافادت مصادر محلية، باحتجاز قوات الاحتلال الشابين يحيى قاهر ابوهنية وقسام رياشي من البلدة بسبب تواجدهم قرب تجمع بركان الاستيطاني والتحقيق الميداني معهما لساعات ثم الإفراج عنهم