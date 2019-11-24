ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: حكومة التوافق الفلسطيني

0 نتيجة

الأكثر رواجا Trending

وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

3 Menu
  1. الرئيسية
  2. شؤون دولية
  3. عرض الخبر

ايران تكشف قريباً عن الجهات التي تقف خلف اعمال الشغب في البلاد

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 00:20 - 24 نوفمبر 2019
ايران ايران
الأكثر مشاهدة
جوال
مشاركة

كشف الجمهورية الإيرانية النقاب عن قرب اعلانها عن معلومات جديدة حول المحرضين على أعمال الشغب في الجمهورية الإيرانية ومن يقف خلفهم.

وقال أمين مجلس تشخيص مصلحة النظام بإيران، محسن رضائي رضائي إن الأمن سيقوم بالكشف عن معلومات جديدة بشأن العناصر الرئيسية المحرضة على أعمال الشغب والاضطرابات الأخيرة واعترافاتهم سيما الذين لديهم علاقات مع خارج البلاد.

وكان نائب الرئيس الإيراني إسحق جهانغيري، قال في وقت سابق من اليوم، إن طهران ستوجه "ردا ساقحا" إلى الدول المتورطة في إثارة الاضطرابات التي شهدتها البلاد خلال الأسبوع الماضي.

 

الأكثر مشاهدة

متعلقات