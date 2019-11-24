ايران تكشف قريباً عن الجهات التي تقف خلف اعمال الشغب في البلاد

كشف الجمهورية الإيرانية النقاب عن قرب اعلانها عن معلومات جديدة حول المحرضين على أعمال الشغب في الجمهورية الإيرانية ومن يقف خلفهم.

وقال أمين مجلس تشخيص مصلحة النظام بإيران، محسن رضائي رضائي إن الأمن سيقوم بالكشف عن معلومات جديدة بشأن العناصر الرئيسية المحرضة على أعمال الشغب والاضطرابات الأخيرة واعترافاتهم سيما الذين لديهم علاقات مع خارج البلاد.

وكان نائب الرئيس الإيراني إسحق جهانغيري، قال في وقت سابق من اليوم، إن طهران ستوجه "ردا ساقحا" إلى الدول المتورطة في إثارة الاضطرابات التي شهدتها البلاد خلال الأسبوع الماضي.