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الصحفي ناصر اللحام يحذر من هجوم نتنياهو على غزة للتخلص من مأزقه

  • فلسطين اليوم - بيت لحم
  • 23:24 - 23 نوفمبر 2019
ناصر اللحام ناصر اللحام
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حذر الصحفي د. ناصر اللحام من محاولة رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تصدير ازماته تجاه الفلسطينيين بسبب ضعف موقفه الداخلي بعد توجيه المستشار القضائي افخاي مندلبنت العديد من تهم الفساد تجاهه.

وأوضح ناصر اللحام في برنامج على فضائية معاً التي يديرها أن نتنياهو في موقف ضعيف ويبحث عن أي ذريعة لقصف غزة وسوريا ولافتعال حرب مع إيران في محاولة للخروج من مأزقه، مستشهداً بهجوم المستوطنين في شوارع الضفة الذي لم يأتِ من فراغ وانما بتخطيط من نتنياهو.

وذكر اللحام ان نتنياهو يمثل اليمين الإسرائيلي المتطرف الذي هو يقف وراء انهيار اتفاق اوسلو بين منظمة التحرير واسرائيل، مشيراً إلى ان اليمين الإسرائيلي متورط في اغلب جرائم الدم والاخلاق ضد الشعب الفلسطيني، وهو يمثل الارهاب اليهودي والفساد وكل شيء سيء.

 

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