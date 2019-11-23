نقابة المحامين واتحاد المحامين العرب يكرمان رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم

كرَّم جواد عبيدات نقيب المحامين الفلسطينيين مرزوق الغانم رئيس مجلس الأمة الكويتي خلال حفل تكريمي كبير عقد في اتحاد المحامين العرب بالقاهرة.

وأكد نقيب المحامين الفلسطينيين جواد عبيدات ان المواقف السامية التي كان ولا زال يعبر عنها رئيس مجلس الأمه الكويتي مرزوق الغانم مواقف تعزز من صمود الشعب الفلسطيني ضد ممارسات الاحتلال في المدينة المقدسة وباقي الاراضي الفلسطينية المحتلة.

وأوضح عبيدات خلال كلمة له ان هذه المواقف كانت محرجه وفاضحة للاحتلال ومندوبيه في عدد من المحافل الدولية التي كان رئيس مجلس الامة الكويتي يشارك بها.

واشار إلى ان الكويت ممثله باميرها الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح والنخب السياسية وكافة النقابات المهنية ووصولا الى افراد الشعب الكويتي كان لهمم المواقف الداعمة لشعب الفلسطيني مقدما تقدير القيادة الفلسطينية ممثلة بفخامة رئيس دولة فلسطين محمود عباس ابو مازن والشعب الفلسطيني الذي سوف يبقى صامدا تجاه آلة الاحتلال واعوانه.

وذكر نقيب المحامين الفلسطينيين إن تكريم الاستاذ مرزوق الغانم اليوم هو يمثل شعوب الأمة العربية النابضة بحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير ، مؤكدا ان الشعب الفلسطيني وتقديرا لجهوده المشرفة حتى يبقى اسم هذا الرجل الوطني راسخا في وجدان الشعب الفلسطيني تم تزيين عدد من الشوارع الرئيسية باسم مرزوق الغانم في محافظتي الخليل وسلفيت بالضفة الغربية بفلسطين تكريما لمواقفه الداعمة للقضية الفلسطينية والتي كانت تصور الحصن المنيع المساند لظهر الشعب الفلسطيني في المحافل الدولية التي كان يشارك بها الاحتلال.

من جانبة أشاد الأمين العام لاتحاد المحامين العرب ناصر الكريوين بجهود رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم في الدفاع عن القضايا العربية وخاصة القضية الفلسطينية بالمحافل الدولية، مؤكدا أنه "صوت الشارع العربي في تلك المحافل"

وقال رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم أنه لولا دعم سمو أمير الكويت وموقفه الثابت لما استطاع أن يتخذ المواقف المبدئية القوية من القضية الفلسطينية في كل المحافل الدولية والقارية.

وأضاف الغانم في كلمته "مقتنع قناعة تامة بأني لا أستحق هذا التكريم لأنه لا يكرم الإنسان على واجب يجب أن يقوم به فالدفاع عن قضية فلسطين هو واجب شرعي وواجب قومي وواجب إنساني وواجب أخلاقي وواجب حقوقي".

وأضاف "لذلك إذا تسمحوا لي أن أقبل هذا التكريم كإعلان مشاركة وإعلان مساندة ورسالة أيضا واضحة من المجتمع المدني العربي للجميع بأهمية هذه القضية .. القضية الأم القضية الأكثر قدما القضية الأسرع تدهورا للأسف القضية الأشد ايلاما والأقوى تأثيرا".

وقال "ولذلك نجد كل الشعوب العربية من المحيط الى الخليج بل تتعدى ذلك الى الشعوب الإسلامية والإنسانية على هذا الكوكب دائما تكون القضية الفلسطينية أولوية لها".

وأكد الغانم أن القضية الفلسطينية وعدم حلها هو سبب كل المشاكل في المنطقة وان ما يحدث حاليا هو تداعيات وتفرعات لتلك القضية.

وقال "نحن كشعوب عربية لسنا شياطين خرس ولن نسكت ولن نصمت ولن نسمح بنجاح ثقافة السكوت والخنوع والرضوخ تحت ما يسوق له بأنه واقع يجب أن نسلم ونقبل به".

وأضاف "لا لن نقبل به وسنظل نسوق لسياسة الرفض وسنظل نصدح بكلمات الحق وأنا أناشد بهذه المناسبة إخواني الأفاضل في اتحاد المحامين العرب أن يقودوا تحركا لتجميع وتنظيم وتنسيق العمل بين كل المؤسسات والمنظمات والجمعيات والنقابات في المجتمع العربي المدني لتوجيههم التوجيه السليم باتجاه قضيتنا الأولى".

وقال الغانم "أنا شخصيا مقتنع بأني مقصر في حقكم ومقصر في حق هذه القضية لأننا سنحاسب يوم الحساب.. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم على كل ما نقوم به وأنا ترأست الاتحاد البرلماني العربي لثلاث دورات وأتشرف بترؤس مجلس الأمة الكويتي وانسق مع زملائي بعمل جماعي إزاء قضيتنا".

وقال" لله الحمد حققنا بعض النتائج في الاتحاد البرلماني الدولي واستطعنا أن نجمع غالبية لإنجاح بنود طارئة تناصر القضايا العربية والاسلامية وأنا واثق أن هناك المزيد".

وفي ختام الحفل شارك نقيب المحامين الفلسطينيين المحامي جواد عبيدات في تكريم الغانم وتم تسليمه روب المحاماة و شهادة تقدير من اتحاد المرأة الفلسطينية اضافة الى تقديم (لجنة فلسطين) بالاتحاد مجسما رمزيا عبارة عن بندقية ومفتاح لمدينة القدس.

وكُرِمَ مرزوق الغانم بحضور كلٍ من الأمين العام لاتحاد المحامين العرب ناصر الكريوين، وسليمان وهدان وكيل مجلس النواب المصري، والسفير د.سعيد ابو علي الأمين العام المساعد لشؤون فلسطين والأراضي العربية المحتلة في جامعة الدول العربية والسفير ذياب اللوح سفير دولة فلسطين في جمهورية مصر العربية ود.محمد شلالده وزير العدل الفلسطيني بالإضافة إلى عدد من أعضاء مجلس الشعب المصري ولفيف من الشخصيات الاعتبارية والدولية والإعلامية.









