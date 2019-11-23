غزة: منتدى المهندس يختتم بطولة كروية على شرف معركة صيحة الفجر

اختتم منتدى المهندس الفلسطيني بطولة كروية على شرف معركة صيحة الفجر والشهيد القائد بهاء أبو العطا والتي أقيمت على أرض ملعب النجوم في المحافظة الوسطى بين فريق منتدى المهندس محافظة غزة ومنتدى المهندس في المحافظة الوسطى.

وحضر البطولة كلاً من م.أحمد الأغا مسؤول منتدى المهندس الفلسطيني في قطاع غزة والمهندس محمد ابو النصر نائب مسؤول المنتدى وم. كمال أبو صلاح مسؤول اللجنة الثقافية.

وانتهت البطولة الكروية بتصدر فريق المحافظة الوسطى على فريق محافظة غزة.

وأختتم الدوري بكلمة م.أحمد الأغا مترحماً على أروح شهداء معركة صيحة الفجر مؤكداً أن منتدى المهندس الفلسطيني لن ينسي ما قدموه وسيخلد ذكراهم في شتى المجالات الرياضية والثقافية.

وشكر الأغا الفريقين وتم تكريم الفريق الفائز.





