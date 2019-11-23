مجلي يتبرع باقامة مدرسة نموذجية في محافظة طوباس

كرمت محافظ طوباس والأغوار اللواء يونس العاصي ورئيس البلدية خالد عبد الرازق اليوم السبت، العالم الدكتور عدنان مجلي وذلك في حفل افتتاح ميدان الشهداء الذى أقيم في دار البلدية.

واقيم الاحتفال بترع كريم من المجلى وذلك بحضور ممثلي المؤسسات واللجان الشعبية والمخاتير ورجال الإصلاح والوجهاء ولفيف من الشخصيات العامة في المحافظة.

من جانبه، أعلن مجلي عن تبرعه بإقامة مدرسة نموذجية في طوباس، مشيراً إلى أنَّ افتتاح هذه المدرسة يجسد عمق الانتماء والوفاء لتضحيات ونضالات شعبنا الفلسطيني .

بدوره، أشاد اللواء العاصي بالدكتور عدنان مجلي وتبرعاته السخية في المحافظة، داعيا أبناء فلسطين ممن لديهم المال في الوطن والشتات الى تقديم التبرعات لتعزيز بقاء وصمود أبناء الشعب الفلسطيني في وطنهم.

كما شكر رئيس البلدية العالم مجلي على تبرعاته المتواصلة لإقامة المؤسسات العامة في طوباس داعيا كل المقتدرين من أبناء طوباس على المساهمة في تطوير المحافظة ومؤسساتها والخدمات المقدمة.

كما أشاد مجلى في كلمته خلال الحفل بدعوة الرئيس محمود عباس لإجراء انتخابات عامة معتبرًا ان القرار "يدشن مرحلة جديدة من مسيرة شعبنا وقضيتنا".

وأضاف: نحن في امس الحاجة الى تجديد الشرعيات الفلسطينية من خلال الانتخابات العامة، وإعادة توحيد نظامنا السياسي، واحياء مؤسساتنا السيادية، وفي مقدمتها المجلس التشريعي بما يكفل اعادة احياء الحياة السياسية وتمكين الاجيال الجديدة من الوصول الى مراكز صنع القرار.

كما أعرب، عن أمله أن يصعد العديد من ابناء هذه المحافظة الى المجلس التشريعي الجديد ليساهموا في وضع المنطقة واحتياجات اهلها على جدول الاعمال الحكومي.

واعتبر أن دعوة الرئيس "تزامن مع تطورات سياسية بالغة الاهمية تتمثل في الاعلان الامريكي عن دعم مباشر للسياسة الاحتلالية الاستيطانية، الامر الذي يتوقع ان يتبعه قيام دولة الاحتلال بضم اجزاء واسعة من ارضنا خاصة في الاغوار التي تشكل 28 في المئة من مساحة الضفة الغربية، وسلة غذاء شعبنا، وميدان التوسع الوحيد المستقبلي، وبوابة فلسطين الى العالم الخارجي، وهذا التطور يفرض على الفلسطينيين الارتقاء الى مستوى المسؤولية لمواجهة هذه السياسات بدءا من انهاء الانقسام، وإعادة توحيد القوى السياسية، واجراء انتخابات نزيهة ينتج عنها شراكة وطنية عريضة وفقا لنتائج هذه الانتخابات".

وتابع، مجلي إن الانتخابات العامة تشكل اداة نضالية هامة لإنهاء الانقسام ومواجهة الاحتلال.

وقال: "هى الطريق الوحيد لمشاركة كل الشعب والقوى في مواجهة الاخطار والتحديات التي يفرضها الانحياز الامريكي التام للاحتلال واجراءاته على الارض، خاصة الاستيطان وتهويد القدس ، حيث يتوقع ان ينتج عنها قيادة موحدة تواصل قيادة الشعب الفلسطيني نحو انهاء الانقسام واعادة بناء النظام السياسي، وصولا الى تحقيق الحرية والاستقلال.

و: "لقد زرت قطاع غزة مرارا في السنوات الاخيرة، والتقيت مع المئات من ابناء شعبنا هناك، من مختلف الوان الطيف السياسي والاجتماعي وممثلي مؤسسات المجتمع المدني، ووجدت ان هناك امكانية واقعية لإنهاء الانقسام، من خلال اعتبار قطاع غزة الجزء المحرر من الوطن، ودمج مختلف القوى في منظمة التحرير، الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، ووضع التشكيلات العسكرية في اطار جيش وطني تحت دارة القيادة السياسية المنتخبة، بما يقود لازالة الحصار عن قطاع غزة، واطلاق مشاريع التنمية الاقتصادية، وانهاء معاناة مليوني فلسطيني المستمرة منذ الانقسام. واليوم جاء قرار الرئيس محمود عباس اجراء انتخابات عامة ليشكل البداية الاكيدة لأحداث التغيير، لذلك على أبناء شعبنا دعم هذا القرار والذهاب به حتى النهاية".











