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صحيفة إسرائيلية: حزب الله كسر كل القواعد ويتبع سياسة ميدانية غير معهودة

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 20:33 - 23 نوفمبر 2019
كونيت حزب الله كونيت حزب الله
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كشفت صحيفة إسرائيلية النقاب عن سياسة ميدانية يتبناها حزب الله اللبناني ضد الكيان الإسرائيلي، يدل على وجود جرأة كبيرة لدى هذه الجماعة في أي مواجهة مع الجيش الإسرائيلي، مشيرة إلى ان محاولات "حزب الله" لإسقاط الطائرات الإسرائيلية، كما حدث مؤخرا، "يعد سابقة خطيرة في سياسة الحزب".

وذكرت صحيفة يديعوت احرونوت ان القيادات الإسرائيلية تتوقع إمكانية شن "حزب الله" هجوما ضد "إسرائيل" من شأنه أن يحول ضغط الاحتجاجات في لبنان.

وأشارت الصحيفة إلى حزب الله يشعر بجرأة كبيرة في تحركاته الميدانية تجاه إسرائيل في الشهر الأخيرة، وفي سابقة خطيرة، استخدم في المرة الأولى منذ حرب لبنان الثانية في عام 2006، صواريخ الكورنيت قبالة جبل دوف في أوائل سبتمبر.

وذكرت الصحيفة ان جيش الاحتلال يجري سباقات مع الوقت على طول الحدود الشمالية استعداداً لهجمات متوقعة مع العدو الأول لإسرائيل الممثل في حزب الله اللبناني.

 

 

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