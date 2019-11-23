نيويورك تايمز للترامب: اهتم بمشاكلك ولا تحاول انقاذ نتنياهو الفاسد

في ظل الازمة التي يعانيها نتنياهو على صعيد تهم الفساد الموجهة ضده ومحاولة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من انقاذ صديقه الحميم منها، دعت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية إدارة الرئيس دونالد ترامب إلى الاهتمام بمشاكلها الداخلية والتوقف عن محاولة إنقاذ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وذكرت الصحيفة ان اعلان إدارة ترامب اعتبار المستوطنات الاسرائيلية في الضفة المحتلة شرعية يمثل "محاولة يائسة لإنقاذ نتنياهو صديق ترامب وأيضًا لتوسيع القاعدة الانتخابية" للرئيس الأمريكي.

وترى الصحيفة أن محاولات شرعنة المستوطنات لا يغير حقيقة أن المستوطنات الاسرائيلية في الضفة المحتلة هي غير شرعية بنظر القانون الدولي.