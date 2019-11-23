أخر تطورات طقس فلسطين والمنخفض الجوي القادم

أثار خبر تأثر طقس فلسطين بمنخفض جوي في النصف الثاني من الأسبوع الحالي تكهنات النشطاء بان المنخفض قد يحمل أمطار غزيرة وانخفاض كبير في درجات الحرارة وهبوب رياح شديدة خاصة بعد اختفاء الأجواء الماطرة والباردة منذ أيام.

وتشهد الأراضي الفلسطينية انخفاض تدريجي على درجات الحرارة منذ أيام دون أن تهطل أمطار محلية أو تهب رياح شديدة، مما ترك تساؤلات عدة منها، هل تأخر موسم الامطار هذا العام عن الأعوام الماضية؟

ليس بمنخفض جوي

الراصد الجوي يوسف أبو أسعد أكد أن طقس فلسطين القادم هو انخفاض على درجات الحرارة مع هطول أمطار محلية وليست كما يشاع عبر مواقع التواصل الاجتماعي بانه منخفض جوي قد يشهد امطار غزيرة مصحوب بعواصف رعدية.

وأوضح أبو أسعد في تصريح لـ"فلسطين اليوم" أن الانخفاض القادم على طقس فلسطين سيبدأ مساء يوم الثلاثاء حتى صباح يوم الجمعة وسيشهد أمطار محلية خفيفة في بعض المناطق والمنخفضات.

وأشار إلى أن درجات الحرارة ستنخفض عن الأيام الحالية وستكون أقل من المعدلات السنوية بقليل، لافتًا إلى أن بعض المناطق ستشهد أجواء باردة جدًا.

وفيما يتعلق بتأخر هطول الامطار قال أبو أسعد: "إن طقس فلسطين يتأثر بحالة من التقلبات الجوية خاصة في أواخر فصل الخريف"، مشيرًا إلى أن فصل الخريف يشارك بنسبة تصل إلى 15% من هطول الامطار خلال فصل الشتاء.

وأوضح الراصد الجوي أن معدل هطول الأمطار في فصل الخريف هذا العام أقل من المعدل السنوي للأعوام الماضية، متوقعًا أن تتحسن في الأيام القادمة فرصة هطول الأمطار وانخفاض الحرارة.

الحرارة تصل لـ8 درحات

من جهته يرى الراصد الجوي ليث العلامي، أن طقس فلسطين سيتأثر خلال منتصف الأسبوع الحالي بهبوب رياح شرقية نشطة أكثر برودة وجافة في ذات الوقت.

وأشار إلى أن الأجواء تصبح باردة بشكل لافت خاصة خلال فترات الليل والصباح الباكر، بحيث تتدنى درجة الحرارة لـ8 درجات مئوية في ساعات الليل.

وحسب آخر تحديثات النماذج العددية لدى الأرصاد الجوية، فإن رياح غربية ستبدأ من ظهر الثلاثاء لتتلاشى الأجواء الجافة، ويتوقع أن تدخل كتلة هوائية أكثر برودة ليلة الثلاثاء/الأربعاء لتنخفض درجات الحرارة بصورة واضحة وتكون الأجواء باردة نسبياً خصوصاً في الجبال مع فرصة ضعيفة لهطول زخات محلية.

وفي يوم الأربعاء والخميس فإن طقس فلسطين سيطرأ عليه انخفاض واضح على درجات الحرارة وتكون الأجواء باردة نسبياً بوجه عام، وتتهيأ الفرصة لهطول أمطار محلية متفرقة تتركز على المناطق الشمالية والساحلية حسب المعطيات الحالية.

فلسطين اليوم