إيرانيون يرتدون الاكفان في مظاهرات داعمة لقيادة البلاد

انطلقت مظاهرة حاشدة في مناطق مختلفة من الجمهورية الإسلامية "إيران" داعمة للقيادة الإيرانية، ورفضًا للاحتجاجات التي شهدتها الأسبوع الماضي.

وقد شارك حشد جماهيري كبير في المظاهرات التي خرجت دعمًا واسنادًا للقيادة الإيرانية لليوم الثاني على التوالي، في مختلف أنحاء إيران وتنديدا بأعمال الشغب والفوضى التي قام بها المناهضون للثورة والجمهورية الاسلامية وعملاء الأجنبي خلال الأيام الأولى من الأسبوع الماضي.

ووفقًا لوكالة فارس الإيرانية: "فإن محافظات سمنان وكردستان ومدن أهواز وورامين وبيرجند وبوشهر شهدت مسيرات حاشدة، استنكارا لأعمال الفوضى والشغب التي قام بها الأشرار والمأجورون لأمريكا والرجعية في المنطقة بما فيها تدمير الممتلكات العامة والخاصة ومهاجمة مؤسسات الدولة ومنها الخدمية والتعدي على حقوق المواطنين".

وجدد المشاركون، العهد على دعمهم لقادة البلاد وللقوى الأمنية ودعوا جهاز القضاء للتعامل بحزم مع عناصر الشغب والفوضى والتخريب".

وكان عدد المشاركين ارتدى الأكفان للإعلان عن الجهوزية للتضحية بالأرواح من "أجل الحفاظ على الجمهورية الإسلامية والدفاع عنها إلى آخر قطرة دم في مواجهة المؤامرات والدسائس التي تحاك ضدها".

وقال النائب الأول للرئيس الإيراني إسحاق جهانغيري، اليوم السبت، "سنرد بحزم على أي بلد يثبت تورطه بالتدخل في شؤوننا الداخلية ودعم أعمال التخريب".