ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: حكومة التوافق الفلسطيني

0 نتيجة

الأكثر رواجا Trending

وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

4 Menu
  1. الرئيسية
  2. أحداث الساعة
  3. عرض الخبر

مصر: الكشف عن مومياوات وتماثيل تعود لأكثر من 4000 عام

  • فلسطين اليوم - القاهرة
  • 16:32 - 23 نوفمبر 2019
مومياوات تعود لقطة أو أسد صغير مومياوات تعود لقطة أو أسد صغير
الأكثر مشاهدة
جوال
مشاركة

كشفت وزارة الآثار المصرية اليوم السبت، عن خبيئة تضم عشرات المومياوات والتماثيل لطيور وحيوانات قدسها قدماء المصريين مثل الأسود والقطط.

وتعوج المومياوات إلى عصر الأسرة الخامسة من الدولة الفرعونية القديمة وتم اكتشافها في منطقة سقارة الأثرية جنوب غرب محافظة الجيزة.

وقال الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار مصطفى وزيري: "إن بعثة مصرية خالة بدأت العمل في تلك المنطقة منذ العام الماضي وكان المعروف عن هذه المنطقة أنها جبانة للقطط، لكننا وجدنا أنها جبانة للحيوانات والطيور المقدسة".

وأضاف خلال مؤتمر صحفي: "تعود المومياوات والتماثيل المكتشفة للأسرة الخامسة، أي منذ أكثر من 4000 عام، وأعيد استخدامها (الجبانة) مرة أخرى في العصر المتأخر".

كما عثرت وزارة الأثار المصرية على مومياء لحيوان كان غريبًا بالنسبة لهم، لكن بعد الفحص اكتشفت الوزارة أن المومياء لأسد صغير (شبل)، وأيضا 5 مومياوات لأسود صغيرة" وفقًا لقول وزيري، الذي أكد أن الوزارة جدت حفرة كانت تحوي 25 صندوقا، أهم ما فيهم تمثال نيث، وأيضا تم العثور على كمية كبيرة من التماثيل الخشبية بعضها عليه بقايا ذهب".

كما دعا وزيري لأن تخصص وزارة الآثار متحفًا خاصة لعرض مكتشفات هذه الخبيئة. وقال "سنحاول أن تعرض حفائر هذا الكشف في متحف مستقل".

ورجح وزيري أن يكون هذا الأسد هو "سخمت" (أنثى الأسد) ابنة الآلهة "باستيت" معبودة الحنان والوداعة والتي كان يصورها القدماء في صورة قطة، وأحيانا جسد امرأة ورأس قطة، وتشير بعض الأساطير إلى أن باستيت تتحول إلى سخمت عندما تغضب لتنتقم من الأعداء".

تمثال
1043495548
1043495626
1043495594
1043495707
1043495779
 

الأكثر مشاهدة

متعلقات