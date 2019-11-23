دول الخليج ترد على تحذير إيران

قال وزير الخارجية البحريني الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة: "إن بلاده ودول مجلس التعاون الخليجي لم ولن تتدخل في شؤون إيران الداخلية"

وعلى الرغم من تصريح وزير الخارجية إلا أنه زعم بأن إيران تمثل خطرا رئيسيا على أمن المنطقة واستقرارها متهمًا إيران بالتدخل في شؤون دول الخليج.

وطالب وزير الخارجية البحرينيـ، المجتمع الدولي بذل المزيد من الجهود لردع إيران وكفها عن التدخل في الشؤون الداخلية لدول المنطقة واحترام سيادتها واستقلالها.

يُشار إلى ان نائب الرئيس الإيراني إسحاق جهانغيري، حذر يوم السبت بعض دول المنطقة من أنها ستواجه عواقب وخيمة إذا ثبت ضلوعها في الاضطرابات التي تشهدها الجمهورية.

ونقلت وكالة "فارس" الإيرانية عن جهانغيري قوله "يتعين على بعض الدول في المنطقة أن تعلم بأنها ستمر بوقت عصيب في المنطقة إذا ثبت بالدليل تدخلها في إشاعة الاضطرابات في إيران".

وتشهد ايران مظاهرات في بعض المناطق احتجاجًا على الأوضاع الاقتصادية التي تعرضت لها بسبب الحصار الأمريكي وفرض العقوبات عليها.