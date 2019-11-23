ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: حكومة التوافق الفلسطيني

0 نتيجة

الأكثر رواجا Trending

وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

4 Menu
  1. الرئيسية
  2. أحداث الساعة
  3. عرض الخبر

وفد لجنة الانتخابات يصل غزة خلال أيام لاستلام موافقة حماس خطيًا

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 15:57 - 23 نوفمبر 2019
هنية ولجنة الانتخابات هنية ولجنة الانتخابات
الأكثر مشاهدة
جوال
مشاركة

من المقرر أن يصل وفد لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية خلال أيام إلى قطاع غزة بهدف استلام رد حركة حماس مكتوبًا على اجراء الانتخابات العامة وفقًا لدعوة رئيس السلطة محمود عباس.

وفي عذا السياق قال المدير التنفيذي للجنة الانتخابات المركزية هشام كحيل في تصريحات صحفية: إن وفد لجنة الانتخابات برئاسة حنا ناصر ينتظر الإجراءات اللازمة لاستصدار تصاريح من جانب الاحتلال الإسرائيلي دخول قطاع غزة.

يُشار إلى أن حركة حماس، أعلنت أنها ستسلم لجنة الانتخابات ردها المكتوب على إجراء الانتخابات العامة.

وفد لجنة الانتخابات زار قطاع غزة مرات عدة خلال الأسابيع الماضية وعقد اجتماعات مكثفة مع حركة حماس والفصائل الفلسطينية لضمان إجراء الانتخابات العامة.

الأكثر مشاهدة

متعلقات