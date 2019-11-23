وفد لجنة الانتخابات يصل غزة خلال أيام لاستلام موافقة حماس خطيًا

من المقرر أن يصل وفد لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية خلال أيام إلى قطاع غزة بهدف استلام رد حركة حماس مكتوبًا على اجراء الانتخابات العامة وفقًا لدعوة رئيس السلطة محمود عباس.

وفي عذا السياق قال المدير التنفيذي للجنة الانتخابات المركزية هشام كحيل في تصريحات صحفية: إن وفد لجنة الانتخابات برئاسة حنا ناصر ينتظر الإجراءات اللازمة لاستصدار تصاريح من جانب الاحتلال الإسرائيلي دخول قطاع غزة.

يُشار إلى أن حركة حماس، أعلنت أنها ستسلم لجنة الانتخابات ردها المكتوب على إجراء الانتخابات العامة.

وفد لجنة الانتخابات زار قطاع غزة مرات عدة خلال الأسابيع الماضية وعقد اجتماعات مكثفة مع حركة حماس والفصائل الفلسطينية لضمان إجراء الانتخابات العامة.