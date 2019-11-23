في وزارة الحرب "ولد"

نفتالي بينيت وخلال الاحداث السابقة في سوريا سارع الى ترويج صورة وهو يركب طائرة روج على أنه: "من فوق قطاع غزة وقع قرار مهاجمة سوريا"، نشر الخبر على صفحة المراسل العسكري ليديعوت يوسي يهوشاع.

اليكس فيشمان المحلل الاستراتيجي العسكري في صحيفة يديعوت احرونوت كتب تحت عنوان "اللعب بالنار": جولة الضربات على الجبهة الشمالية لم تنته بعد. هذه مواجهة حساسة، لأن أي كلمة غير ضرورية تحدث في إسرائيل يمكن أن تغير الوضع. وهنا، في أول اختبار له كوزير للدفاع، تصرف نفتالي بينيت مثل الصبي الذي حصل على مجموعة من الألعاب النارية وركض ليوضح للاعبين كيف يعمل هذا النوع من الألعاب.

كلماته التي نطق بها- "لم تعودوا محصنين" - أخذت على محمل الجد لدى قادة إيران بشكل عام، متى كانت إسرائيل تؤذي قادة الدول الأجنبية، حتى لو كانوا معادين، وأكثر من ذلك متى يتم الإعلان عنها مسبقًا؟ هذه شعارات تطلق في الميادين.

يحتاج بينيت أن يفهم أن الأيام التي كان "يعطي فيها نصائح بالمجان" قد انتهت، وأنه يضر وزارة الحرب ومطلوب منه الآن أن يصبح الشخص المسؤول.

نفتالي بينت نشر هذا الكلام بتغريدة على تويتر، سرعان ما نفى الجيش مضمونها قائلاً "أن قواعد الاشتباك لم تتغير ولم يطرأ شيء جديد بما يخص مهاجمة القواعد الايرانية في سوريا".