"إسرائيل" تخشى رد إيراني محتمل على غرار منشآت ارامكو

أكدت وسائل اعلام إسرائيلية اليوم السبت، وجود مخاوف أمنية إسرائيلية كبيرة وحقيقية من احتمال هجوم إيران المفاجئ على منشآتها الحيوية داخل فلسطين المحتلة.

صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية ذكرت صباح السبت، أن "القيادات السياسية والعسكرية في إسرائيل تخشى من هجوم إيراني مفاجئ، يشبه إلى حد كبير الهجوم الذي تعرضت له منشآت النفط السعودية التابعة لشركة أرامكو".

وأشارت الصحيفة إلى أن جمهورية إيران الإسلامية تمتلك أسلحة حديثة ومتطورة وإيجابية، تمكنت من استهداف منشآت نفطية سعودية، في شهر سبتمبر/أيلول الماضي، وألحقت أضرار واسعة بتلك المنشآت وفقًا لقول الصحيفة.

وفي ذات السياق نفت إيران وقت وقوع الهجمات قيامها أو اشتراكها في هجوم ارامكوا، فيما أعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية، مسؤوليتها عن الهجوم يوم السبت 14 سبتمبر/أيلول الماضي.

وأشارت جماعة أنصار الله إلى أن الهجوم تم بطائرات مسيرة استهدف منشأتين نفطيتين تابعتين لعملاق النفط السعودي "أرامكو" في "بقيق" و"هجرة خريص" في المنطقة الشرقية للسعودية.

لكن المملكة العربية السعودية عرضت بعد أيام من الهجوم بقايا طائرات مسيرة اتهمت فيها إيران بالمسؤولية عن وقوع الهجوم.