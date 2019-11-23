تحذير إسرائيلي من اقدام نتنياهو على تصعيد عسكري بعد لوائح الاتهام

ذكرت معلقة سياسية إسرائيلية الليلة الماضية، بأن محافل أمنية حذرت من اقدام بنيامين نتنياهو رئيس حكومة الاحتلال من التصعيد الأمني والعسكري في إحدى الجبهات (الجنوبية –قطاع غزة- أو الشمالية –حزب الله- أو –الجولان السوري-).

وأوضحت المعلقة السياسية في القناة الإسرائيلية "12" دانا فايس، أن هدف نتنياهو من اشعال احدى الجبهات الأمنية هو الخروج من مأزقه السياسي عقب قرار المستشار القضائي للحكومة أفيحاي مندلبليت توجيه لوائح اتهام ضده.

وشددت أن نتنياهو قد يستغل ضعف الوزراء في المجلس الوزاري المصغر لتمرير قراراته بإشعال احدى الجبهات.

في سياق متصل، ذكرت قناة "كان" الإسرائيلية الرسمية أن عددا من قادة الليكود يدرسون إمكانية تحدي قيادة نتنياهو في أعقاب قرار توجيه لوائح الاتهام ضده، ويأملون بأن يصدر منلدبليت قرارا بنزع الشرعية عن حق نتنياهو في تشكيل أية حكومة بعد صدور القرار بتوجيه لوائح اتهام ضده.

وحسب القناة، فإن من بين الذين يراهنون على إمكانية وراثة نتنياهو، كل من وزير الداخلية السابق جدعون ساعر، ووزير الأمن الداخلي جلعاد أردان، ورئيس الكنيست يولي إدلشطاين ورئيس بلدية الاحتلال السابق في القدس نير بركات.

وكان المستشار القضائي "الإسرائيلي"، قد وجهه تهمًا إلى نتنياهو بالرشوة والنصب وخيانة الأمانة في الملف 1000 و2000 و4000، ما وضع رئيس الوزراء في مأزق سياسي يدخله السجن.