مؤسسات سعودية تعاون مه شركات "إسرائيلية" في مجال الترجمة

قالت مصادر صحفية، اليوم السبت إن مؤسسات حكومية سعودية تلجأ للتعاون مع شركات "إسرائيلية" في مجال الترجمة من العربية إلى الإنجليزية وبالعكس، لترجمة تقارير حكومية في عدة مجالات تتعلق بالمحافظات السعودية.

وأضافت المصادر أن السعودية طلبت من شركة "إسرائيلية" ترجمة تقرير بيئي لمحافظة الرياض، يتكون من 132 صفحة، بواقع 31.800 كلمة من الإنجليزية للعربية.

وتساءلت حول لجوء المؤسسات السعودية للشركات "الاسرائيلية"، رغم من انتشار الشركات العربية العاملة في مجال الترجمة في السعودية ذاتها والخليج العربي والعالم.

وتشير المصادر ذاتها، إلى أن التعاون في المجالات غير بالغة الأهمية للرياض ينبؤ بحجم التعاون الكامل بين الشركات السعودية و"الإسرائيلية" والهرولة في التطبيع.

وترفض الشعوب العربية محاولات التطبيع العربية مع "إسرائيل"، في حين تتسارع بعض الحكومات العربية والشركات نحو التعاون مع الاحتلال الذي يحتل فلسطين ويقتل الأطفال والنساء والرجال يوميًا.

"قدس"