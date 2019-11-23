الاحتلال يحتجز عشرات المركبات غرب القدس

أفاد شهود عيان أن قوات الاحتلال الإسرائيلي احتجزت ظهر اليوم السبت، عشرات المركبات على مدخل النفق المؤدي لقرى شمال غرب مدينة القدس المحتلة.

وأوضح الشهود بأن "عشرات المركبات تنتظر السماح لها بالمرور منذ وقت طويل".

ورغم أن أكثر من 60 ألف نسمة يقطنوا قرى شمال غرب القدس المحتلة إلا أن قوات الاحتلال تسمح بين الفينة والأخرى لعدد محدود من المركبات بالمرور بهدف التضييق على السكان.

واستمرارًا للتضيق والاستفزاز من قوات الاحتلال ضد المواطنين الفلسطينيين، فإن جنود الاحتلال يفتشون المركبات والركاب بشكل دقيق قبل السماح لهم بالمرور.