قوات الاحتلال تقتحم الحرم الإبراهيمي وتغلق المحال التجارية

يواصل مئات المستوطنين الإسرائيليين لليوم الثاني على التوالي اقتحام الحرم الإبراهيمي في مدينة الخليل المحتلة بعد أن منعت قوات الاحتلال للمسلمين من زيارة الحرم.

وقد اعتدت مجموعة من المستوطنين الليلة الماضية على السكان في محيط الحرم الابراهيمي، ما ادى إلى اصابة 12 مواطنا بينهم اطفال بجروح ورضوض وكدمات وحالات اختناق بسبب رشهم بغاز الفلفل.

وظهر اليوم السبت أجبر جنود الاحتلال الاسرائيلي، المئات من اصحاب المحال التجارية في منطقة باب الزاوية وسط الخليل، لإغلاق محالهم التجارية، ومنعت حركة المواطنين، تمهيداً لاقتحام المستوطنين.

ومن المتوقع أن يقوم العشرات من المستوطنين بزيارة قبر "عتنائيل بن قنز" وهو موقع أثري يقع في شارع بئر السبع الذي يقع تحت السيطرة الفلسطينية.

وقد انتشر العشرات من جنود الاحتلال في الشارع الملاصق لشارع الشهداء ومنطقة باب الزاوية وسط الخليل، ما أدى لحدوث أزمة مرورية خانقة وسط مدينة الخليل.