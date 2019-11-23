3 أسرى من القدس والضفة يدخلون أعومًا جديدة بسجون الاحتلال

يدخل اليوم السبت23 من نوفمبر، ثلاثة أسرى من مدن القدس والضفة الغربية أعوامًا جديدة داخل سجون الاحتلال وهم:

الأسيرة نورهان إبراهيم خضر عواد (20 عامًا) من مخيم قلنديا شمال القدس المحتلة، المعتقلة منذ عام 2015، بعد إطلاق النار عليها وإصابتها بثلاث رصاصات، وإعدام ابنة عمتها هديل عواد التي كانت ترافقها بدعوى محاولتهما تنفيذ عملية طعن في شارع يافا.

تقضي حكمًا بالسجن لمدة 13 عاماً ونصف بالإضافة إلى غرامة مالية قدرها 30 ألف شيكل أي ما يعادل ثمانية آلاف دولار بزعم محاولتها تنفيذ عملية طعن في القدس المحتلة.

الأسير سعيد علي صالح حتناوي (40 عامًا) من مخيم جنين، ومحكوم بالسجن 35 عامًا ومعتقل منذ عام 2006، وأمضى 13 عامًا في سجون الاحتلال.

والأسير أحمد طلعت أحمد نزال (36 عامًا) المحكوم بالسجن 16 عامًا ومعتقل منذ عام 2006، وأمضى 13 عامًا في سجون الاحتلال.