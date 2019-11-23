استطلاع رأي يظهر الفارق بين حزبي "كحلول لفان" و"الليكود" في الانتخابات المقبلة

نشرت القناة 13 العبرية، نتائج استطلاع رأي للعام، أجرته بعد تقديم لائحة تهام ضد رئيس وزراء الاحتلال "الإسرائيلي" بنيامين نتنياهو، بشأن الانتخابات الثالثة.

وأظهر استطلاع الرأي، تفوق حزب "كحلول لفان" على منافسه "الليكود"، في الانتخابات المقبلة، بفارق ثلاثة مقاعد.

وذكرت القناة، خلال عرض النتائج، أن حزب "كحلول" سيحصل على 36 مقعدًا، بينما سيحصل "الليكود" على 33 مقعدًا.

وقالت، "إن القائمة العربية المشتركة ستحصل على 13 مقعدًا، وحزب "إسرائيل بيتنا" برئاسة أفيغدور ليبرمان سيحصل على 8 مقاعد، و"اليمين الجديد" 6 مقاعد، و"يهدوت هتوراه" 6 مقاعد، واتحاد "العمل-غيشر" 4 مقاعد، و"المعسكر الديمقراطي" 4 مقاعد، واتحاد أحزاب اليمين 4 مقاعد. "

وفيما يتعلق بمصير نتنياهو السياسي، أوضح التقرير أن 56% من الإسرائيليين توقعوا أن نتنياهو لا يمكنه البقاء في منصبه.

وكان المستشار القضائي "الإسرائيلي"، قد وجهه تهمًا إلى نتنياهو بالرشوة والنصب وخيانة الأمانة في الملف 1000 و2000 و4000، ما وضع رئيس الوزراء في مأزق سياسي يدخله السجن.

وفشل نتنياهو وغنتس في تشكيل حكومة جديدة في الموعد المحدد لهم، خلال الفترة الماضية، فيما فوّض رئيس الاحتلال "رؤوفين ريفلين"، أحد أعضاء الكنيست لمدة 21 يومًا، بالتوقيع على عريضة 61 عضو، في حال فشل في مهمته، ستذهب الاحزاب المنافسة إلى انتخابات ثالثة، المزمع عقدها في الاول من مارس المقبل.