نائب العمادي يصل غزة غداً لصرف المنحة القطرية الـ100 دولار

توقعت مصادر محلية اليوم السبت ، ان يصل خالد الحردان نائب السفير القطري محمد العمادي الى غزة غداً الأحد ، لتفقد العديد من المشاريع القطرية والاستعداد لصرف الـ100 دولار.

وقالت المصادر ، ان زيارة نائب السفير القطري خالد الحردان ، تأتي لتفقد العديد من المشاريع القطرية التي يتم إنشاؤها في قطاع غزة ، بالإضافة الى توقعات ببدء صرف مساعدة ال 100 الدولار القطرية بعد غدٍ الاثنين، في حين سيتم الإعلان عن أعداد المستفيدين من هذه الدفعة الجديدة في وقت لاحق.

ويشار الى ان السفير القطري محمد العمادي ، تعهد بدفع مساعدات مالية لـ75 ألف أسرة في قطاع غزة، في ظل الظروف الاقتصادية ، وضمن جزء من اتفاق لرفع الحصار المفروض على قطاع غزة منذ عدة سنوات.