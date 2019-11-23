يديعوت: ثورة الحوامات العسكرية أصبحت سلاحًا سيغير ساحة المعركة تمامًا

قالت صحيفة يديعوت اليوم السبت ، ان اللعبة البريئة من الحشرات "الحوامات العسكرية" أصبحت سلاحًا سيغير ساحة المعركة تمامًا - وثورة الحوامات العسكرية ماتزال في بدايتها.

وأشارت يديعوت الى انه بعد أن هاجمت المقاومة "إسرائيل" بحوامات عسكرية، طورت "إسرائيل" "حوامة انتحارية" وأرفقت لكل قائد سرية حوامة استخباراتية ، موضحاً : من الواضح للجميع ما ستكون عليه المرحلة المميتة التالية: مجموعة من مئات الحوامات المتفجرة التي تهاجم هدفًا وتدمره".

وبينت يديعوت ان شركات عسكرية وتكنولوجية "اسرائيلية" قامت بتطوير وسائل حماية للمنشآت والمطارات من هجوم محتمل بالحوامات تقوم به جهات معادية مثل حزب الله ومقاومة غزة.

وتابعت الصحيفة الجيش "الإسرائيلي" قام بتنفيذ خطة "حوامة لكل قائد سرية" ، تشن "المقاومة" هجمات ضد أهداف إسرائيلية بواسطة الحوامات ، لذلك تسعى وزارة الحرب إلى حلول دائمة للحماية من التهديد السماوي الجديد.

وأكدت يديعوت ان الصناعات العسكرية والشركات الناشئة الإسرائيلية - التي تغذيها أموال من ميزانية الأمن والإمكانات الاقتصادية المجنونة للسوق العالمية - تعمل أيضًا على تطوير الشيء التالي في عالم الحوامات. التوجهات هي: سرب من الحوامات يهاجمون الأهداف في عمق أراضي العدو.

وتابعت الصحيفة :" هذا هو السبب في أن جنود الاحتلال "الإسرائيلي" قد بدأوا بالفعل في التعود على الاسم المختصر الجديد روك - رم - لوصف الفضاء الذي تتحرك فيه الطائرة الجديدة ، الحوامات لم تعد أسلحة المستقبل، إنها أسلحة الحاضر.

وبينت الصحيفة "إذا كنت ترغب في إلقاء اللوم على شخص ما ، فيجب القاء اللوم على الصينيين ، أدركت إحدى الشركات في مدينة Shenzhen ، المسماة DJI ،وبدأوا بتصنيع الحوامات بتكلفة لكل جيب.

واليوم ، يتحكم DJI بحوالي 70 في المائة من سوق الحوامات العالمي ، ويقدر بنحو 15 مليار دولار ، وهو المسؤول الوحيد تقريبًا عن تداول الحوامات غير المتخيل حول العالم ، وتتحدث التقديرات عن عشرات الملايين التي تباع كل عام.

وزعمت الصحيفة ان المقاومة الفلسطينية في غزة حاولت تهريب أجزاء من الحوامات عبر البريد ، بعضها في شحنات الألعاب.

وأكدت يديعوت ان التقديرات تشير الى ان حركة حماس تحاول بناء قوة جوية صغيرة لنفسها ، وبالفعل استخدمت حماس على نطاق واسع الحوامات كجزء من التكتيكات العسكرية التي طورتها ، حيث كانت ذروتها في شهر أيار (مايو) الماضي ، وعندما نشر الجهاد الإسلامي فيديو يظهر فيه حوامة تحمل عبوة قامت بإلقائها على دبابة وسيارة تابعة للجيش الإسرائيلي ، وانتهت كلتا الحالتين دون وقوع إصابات .

وأشارت الصحفة الى انه في الحرب المقبلة في لبنان ، من المحتمل أن نرى استخدامًا واسع النطاق للمهاجمين من الحوامات. "إن الطريقة الوحيدة لمنظمات لا تملك قوات جوية ، مثل حزب الله أو حماس أو الجهاد ، وتسعى لشن هجمات عميقة في أراضي العدو هي تطوير ذراع جوي يعتمد على مركبات جوية بدون طيار يسهل الحصول عليها ، مثل الحوامات والطائرات والمركبات الجوية غير المأهولة التي يمكن تجميعها بسهولة نسبية.

في هذه الأيام ، أكمل الجيش "الإسرائيلي" تسليح جميع سرايا المشاة التابعة له بمثل هذه الطائرات بدون طيار ، ويتم تنفيذ عملية مماثلة اليوم في المدرعات والبحرية، يقول أحد مسؤولي الجيش الإسرائيلي: "هذه التكنولوجيا تسمح لنا بمعرفة ما يجري خارج الجدار أو السياج أو المبنى. حتى يومنا هذا ، أخذنا الجنود وتسببنا في كشفهم، وأحيانًا تعرضوا للضرر. الآن لم يعد من الضروري حدوث ذلك ، فأنت الآن تقوم بإرسال حوامة وتقوم بهذه المهمة نيابة عنك. فكروا في ما ستفعله لقائد السرية ، الذي يرفع هذا الشيء في المعركة مائة قدم ويرى القرية بأكملها ، ومن يهدده ، وأين توجد العوائق الأرضية ، إلخ. "

وفقًا لمصدر في جيش الاحتلال ، إذا سقطت الحوامة في يد المقاومة ، فلا خوف من تسريب معلومات حساسة، وقال "لقد طورنا تقنية تتيح الاحتفاظ بالمعلومات". "الشيء الوحيد الذي يخرج به الجانب الآخر هو صورة جميلة لحوامة اشتعلت."

لم يقلل التطوير التكنولوجي بشكل كبير تكلفة الحوامات فحسب ، بل زاد أيضًا من قدرتها الاستيعابية ومدة بقائها في الهواء.