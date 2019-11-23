آلية السفر عبر معبر رفح البري اليوم السبت 2019/11/23

أعلنت وزارة الداخلية والامن الوطني بغزة، اليوم السبت، عن آلية السفر عبر معبر رفح، يوم غدٍ الأحد الموافق 24/11/2019، من كشف (11/18).

وأوضحت أن السفر غدًا، هو للحافلة العاشرة حتى الثالثة عشر، من ذات الكشف.

وطالبت المسافرين بضرورة التواجد الساعة 6:30 صباح غد، في الصالة الخارجية للمعبر.

ودعت المسافرين بضرورة التزامهم بموعد سفرهم حسب الحافلات المدرجة أسماؤهم فيها، وعدم التأخر عنها.

كما، وطالبت، إحضار بطاقة الهوية لجميع المسافرين، وإحضار حجة عدم ممانعة لسفر الأطفال مع أحد والديهما دون الآخر، من الطرف المتغيب عن السفر أو من وكيله.