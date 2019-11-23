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مئات المستوطنين يقتحمون الحرم الإبراهيمي

  • فلسطين اليوم - الخليل
  • 12:19 - 23 نوفمبر 2019
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اقتحم مئات المستوطنين المتطرفين، صباح اليوم السبت، مسجد الحرم الابراهيمي في محافظة الخليل، جنوب الضفة المحتلة.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال منعت المصلين من الوصول إلى الحرم ،  بعد اعتداءات المستوطنين على السكان في محيط المسجد.

وأصيب 12 مواطنًا بينهم أطفال بجروح مختلفة، جراء اعتداء قوات الاحتلال والمستوطنين عليهم في الخليل.

وأوضحت المصادر، ان عناصر الاحتلال لا زالت منتشرة في محيط الحرم الابراهيمي.

وفي ذات السياق، ذكرت المصادر، أن مستوطنين وضعوا حجرًا بداخله رمز "الشمعدان"، في قلب البلدة القديمة من المدينة، وذلك لتهويد الحجر لليهود وليس المسلمين.

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