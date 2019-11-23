الاسيران زهران والهندي يواصلان معركتهما منذ 60 يوماً

منذ أكثر من 60 يوماً، يواصل الأسيران أحمد زهران ومصعب الهندي إضرابهما المفتوح عن الطعام، رفضاً لاعتقالهما الإداري في سجون الاحتلال الإسرائيلي.

هيئة شؤون الأسرى والمحررين، قالت ان الأسير زهران (42 عاما) من قرية دير أبو مشعل، شمال غرب مدينة رام الله، يواصل إضرابه عن الطعام لليوم الـ 63 على التوالي، فيما يواصل الهندي (29 عاما) من قرية تل جنوب غرب نابلس، إضرابه منذ 61 يوما، وتحتجزهما إدارة معتقلات الاحتلال في معتقل "نيتسان" – الرملة.

ويعاني الأسيران من ضعف في بنية الجسم، وتعب شديد، ويرفضان الحصول على مدعمات، أو إجراء أيه فحوصات طبية، ما يعرض حياتهما للخطر جراء الإضراب المتواصل، ونقص الأملاح، والسوائل في الجسم.