الاسرى المقطوعة رواتبهم من السلطة يواصلون اعتصاماتهم ووقفات تصامنية لإعادة رواتبهم

يواصل عدد من الاسرى المحررين المقطوعة رواتبهم الاضراب عن الطعام لليوم 16 على التوالي، مطالبين السلطة بإرجاء مخصصاتهم المالية.

وشرع عدد من الاسرى اعتصامهم المفتوح في ميدان ياسر عرفات بمحافظة رام الله، قبل نحو 29 يومًا، احتجاجًا على قطع السلطة رواتبهم، فيما نقل عدد من الاسرى المضربين عن الطعام إلى المستشفى بسبب تدهور حالتهم الصحية، بينهم الأسير عبد الرازق العاروري.

ودعا الاسرى المحررين إلى المشاركة في الوقفة التضامنية مع الاسرى المقطوعة رواتبهم، اليوم، عند دوار الساعة في محافظة رام الله، الساعة 2:30 عصرًا، لإعادة صرف رواتبهم.

وبدوره، قال عضو المكتب السياسي لحركة حماس حسام بدران، "إن حركته تدعم حراك الاسرى في رام الله بإعادة رواتبهم".

وأضاف بدران، في تصريح صحفي، أن قطع الرواتب على خلفية سياسية يمس بالحالة الوطنية المجمعة على الأسرى وحريتهم وحقوقهم.

ودعا إلى الشعب الفلسطيني إلى التضامن ومساندة الاسرى المقطوعة رواتبهم في الوقف معهم، والضغط على السلطة في إعادة رواتبهم المشروعة.

وطالب بدران، السلطة بوقف سياسة قطع الرواتب على خلفية الانتماء السياسي، ومحاربة ارزاق شعبنا الذي يرفض التعددية السياسية.

وقطعت السلطة عددًا من رواتب الاسرى المحررين على خلفية انتماءاتهم السياسية، فيما قُبل القرار المجحف برفض كبير من الاسرى وقيادة الفصائل الفلسطينية، إذ اعتبر إقصاء ظالم في محاربة أرزاق الناس.