هنية : بدء المرحلة الأولى من بناء مستشفى رفح استجابة لمتطلبات صمود ابناءها

أكد إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس ، اليوم السبت 23/11/2019 ، انه كان لابد من العمل منذ سنوات على بناء مستشفى في رفح بتكلفته 20 مليون دولار، ولكن تطورات الوضع وتبدل الظروف حال دون أن نشرع قبل سنوات في بناء المشفى رغم العديد من الوعود من الدول الشقيقة .

وقال هنية خلال كلمته في افتتاح المستشفى، حيث تم وضع حجر الأساس، بحضور وجهاء رفح وكوادر وزارة الصحة والمجلس التشريعي ، ان المرحلة الأولى من بناء مستشفى رفح تصل تكلفته من (5-7) مليون دولار.

واعتبر هنية ان بناء المستشفى جاء استجابة لمتطلبات الصمود لمدينة رفح كونها ابلت بلاءً حسناً في كافة المحطات، ولما قدمه رجالها من اعمال بطولية ، موضحاً انه من يشفي صدور الامة لابد ان يشفي صدور اجساد ابناءها المرابطين على ثراه.

وعبر عن امله ان يتم بناء المشفى على 50 دونماً لا 40 دونما .

وأضاف: "أعد أهلنا في رفح ألا ندخر جهدا في الاتصال بالجميع لتوفير ما أمكننا لاستكمال هذا الصرح على أرض رفح".

وأوضح أن هذه هي المرحلة الأولى وستعقبها مراحل، "حيث سيغطي مستشفى رفح هذه المنطقة، وآمل أن يكتمل هذا البناء على أعلى الدرجات بما يليق بأهل رفح".