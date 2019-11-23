"الانتخابات الرئاسية" تُوقع بين القدوة والشيخ ..والخلل الفني تلويح جديد للتأجيل

التصريحات المتتالية التي يطلقها قادة حركة فتح بشأن الانتخابات وحقيقة تطبيقها على الـأرض ومرشحهم المتوقع للرئاسة، كشف عن الفجوة الكبيرة التي تعيشها الحركة وخاصة بعد قبول حركة حماس بكافة الشروط ، وسط رفض عدد منهم بإستمرار بقاء عباس مرشحهم الوحيد للرئاسة ، وتلميحات بأن مشاكل فنية قد تؤدي إلى تأخير إعلان رئيس السلطة محمود عباس موعد الانتخابات التشريعية

تصريحات القدوة تغضب الشيخ

تصريحات أطلقها عضو اللجنة المركزية لحركة فتح ناصر القدوة بشأن استعدادات الحركة لخوض الانتخابات ومرشحهم القادم للرئاسة ، أثارت حفيظة حسين الشيخ وزير الشؤون المدنية في حكومة رام الله الذي وصف تصريحات القدوة بالموتورة وشدد على انه لن يكون لحركة "فتح" مرشح آخر سوى الرئيس "عباس".

القدوة أكد خلال تصريحاته على ان الحركة غير جاهزة بعد لخوض الانتخابات القادمة"، وأنّ "فتح لم تناقش بعد مرشحها لخوض الانتخابات الرئاسية".

وقال" حركة فتح غير مستعدة لخوض الانتخابات المرتقبة ، مستدركاً:"لا يخفى على أحد أن الوضع ليس وضعاً عظيماً (يقصد داخل حركة فتح)، هذه حركة تاريخية وعملاقة وإن شاء الله سترتب أمورها سريعاً".

وبشأن مرشح الرئاسة أوضح "الحركة لم تناقش هذا بعد ،ولا يوجد حديث حتى الآن عن انتخابات رئاسية أو حتى تشريعية حتى نناقش هذا الملف".

الرجوب

تصريحات القدوة ليست بالجديدة ، كونها صدرت قبل اسبوعين على لسان أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح جبريل الرجوب ، حيث قال "عباس لا يرغب بالمنافسة في الانتخابات الرئاسية كما أنه لا يقبل أن يكون مرشحاً فيها، مضيفاً أن عباس يريد أن يكون "أباً روحياً لتحقيق المصالحة الوطنية وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي".

وتابع الرجوب "عباس يقترب من عامه الخامس والثمانين"، داعياً إلى إدراك "أهميته الإستراتيجية لصالح القضية الفلسطينية ، نافياً مناقشة قيادة حركة "فتح" ترشيح عباس أو غيره للانتخابات الرئاسية التي لم يصدر بعد مرسوم رئاسي بإجرائها.

المشاكل الفنية تعود مجدداً

رغم الخلافات حول مرشح حركة فتح للانتخابات الرئاسية بدأت التبريرات بشأن امكانية عقد الانتخابات تظهر على السطح وخاصة بعد تصريحات الشيخ الاسبوع الماضي إن مشاكل فنية قد تؤدي إلى تأخير إعلان رئيس السلطة محمود عباس موعد الانتخابات التشريعية.

وأضاف الشيخ في تصريح صحفي إن مشاكل فنية قد تؤخر الإعلان عن الانتخابات التشريعية، مشيرا إلى أنه سيتم تحديد الموعد لاحقاً.

وكانت حركة "حماس"، قد أكدت أنه لا مانع لديها من تقديم "رسالة خطية" حول موقفها المعلن ورؤيتها لضمان نجاح إجراء الانتخابات في الأراضي الفلسطينية.

ويشار الى ان الشيخ قال، " الرئيس محمود عباس ، هو مرشح الحركة في الانتخابات الرئاسية القادمة".

وكتب الشيخ عبر فيسبوك: أمناء سر حركة فتح في الضفة الغربية أثناء اجتماعهم في رام الله بحضور جزء من أعضاء اللجنة المركزية للحركة ناقشوا موضوع الانتخابات العامة، ويؤكدون أن الرئيس محمود عباس "ابو مازن" هو مرشح الاجماع الفتحاوي في الانتخابات الرئاسية القادمة.