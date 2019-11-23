إصلاح الجهاد ترعى صلحاً عشائرياً بين عائلتين في الوسطى

رعت لجنة التواصل الجماهيري والإصلاح في حركة الجهاد الإسلامي إقليم الوسطى ووفدًا من رجال الإصلاح، صلحاً عشائرياً بين عائلتي الغندور واللوح في قطاع غزة.

وشكر أبو عماد أبو لحية، العائلتين على سرعة الاستجابة لجهود المصالحة على أساس شرع الله والعرف والعادة، وحث جميع العائلات على الاقتداء بهم ونبذ الخلافات في مهدها.

وأكد أبو لحية على رص الصفوف للوقوف أمام الاحتلال الصهيوني وعدم الانشغال بالخلافات والمنازعات الداخلية.

وسامحت عائلة اللوح عائلة الغندور وشكرت لجنة التواصل والإصلاح على جهدها الكبير في إنهاء هذه الإشكالية ووجه الشكر لكل من ساهم في الحل من وجهاء ومخاتير ورجال إصلاح، مشددةً على ضرورة التسامح والمحبة في المجتمع ككل.

وثمنت عائلة الغندور جهود لجنة التواصل الجماهيري والإصلاح في حل الإشكاليات، كما وجهت الشكر لعائلة اللوح على العفو الكريم.

من جهته، شكر رجل الإصلاح أبو رمضان طبازة العائلتين من ذوي الأصل الطيب، متمنياً ان يتم الإصلاح المجتمعي وان تتم المصالحة الفلسطينية بين أبناء الشعب.