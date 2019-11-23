بدء مراسم وضع حجر الأساس لمستشفى رفح

وضعت وزارة الصحة في غزة، اليوم السبت، حجر الأساس لمستشفى في مدينة رفح جنوب القطاع، بحضور رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" إسماعيل هنية.

ويشارك في احتفال مراسم بناء المستشفى، عددًا من المسؤولين من وزراة الصحة والوزرات الأخرى، بالاضافة إلى مواطنين من مدينة رفح.

وأكد وكيل وزارة الصحة، يوسف أبو الريش، ان وضع حجر الأساس لمشفى رفح جاء بعد تضافر الجهود في بناءه بشكل يليق بتضحيات أهل المدينة.

وأوضح، أبو الريش، انّ المرحلة الأولى بدأت في بناء مستشفى رفح.

وأشار إلى أنه سيضم أقسام الطوارئ بما يتبعه من خدمات تشخيصية ومختبرات وأقسام العمليات، كما انه سيضم غرف للعناية المركزة والمبيت.

ومن جانبه، قال مسؤول المتابعة العمل الحكومي محمد عوض، "إن بدء بناء المستشفى سيكون في منتصف الشهر ديسمبر القادم".

وأضاف أنه ما زلنا ننتظر أن يكون هناك روافد أخرى لاستكمال بناء المستشفى، لتقديم العلاج للمواطنين.