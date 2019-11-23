صحيفة امريكية: فرص تحقيق "صفقة القرن" ضئيلة جدًا

أكدت صحيفة أمريكية اليوم السبت ، ان فرص نجاح تحقيق "صفقة القرن" الامريكية، في المنطقة ضئيلة جدًا، بعد تعثر السياسة في "اسرائيل" ومعارضة القيادة الفلسطينية للصفقة.

وقالت صحيفة نيويورك تايمز الامريكية، "إنّ المأزق السياسي التي تشهده إسرائيل المتمثلة في عدم تشكيل حكومة في هذه الفترة، انعكس على فرصة تحقيق صفقة القرن".

وأضاف "معارضة القيادة الفلسطينية لصفقة الرئيس الامريكي دونالد ترامب بشدة، قلل من نجاح تمريرها الرامية إلى إنهاء القضية الفلسطينية".

وكان البيت الأبيض قد أجل طرح "صفقة القرن" المزعومة، بسبب عدم تمكن بنيامين نتنياهو ومنافسه بيني غانتس، من القدرة على تشكيل حكومة جديدة بعد إجراء انتخابات ثانية، فيما توقع الخبراء الإسرائيليون الذهاب إلى انتخابات ثالثة.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد طرح صفقته المعروفة إعلامية بصفقة القرن، سبقها إعلان القدس عاصمة "لإسرائيل" ونقل سفارة بلاده إلى القدس المحتلة، وكان آخرها إعلان وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو ان المستوطنات لا تتعارض مع القانون الدولي، إلا انها لم تلقى ترحيبًا فلسطينيًا.

وتعارض القيادة والفصائل الفلسطينية، صفقة ترامب المنحازة لإسرائيل في بنودها، والهادفة لإنهاء القضية الفلسطينية، وإلغاء حق العودة.