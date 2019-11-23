ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: حكومة التوافق الفلسطيني

0 نتيجة

الأكثر رواجا Trending

وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

4 Menu
  1. الرئيسية
  2. رياضة دولية
  3. عرض الخبر

المنتخب المصري الاوليمبي بطلاً للأمم الافريقية

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 09:50 - 23 نوفمبر 2019
74272998_4066131920095864_1936061932939247616_o 74272998_4066131920095864_1936061932939247616_o
الأكثر مشاهدة
جوال
مشاركة

تمكن المنتخب المصري الأوليمبي لكرة القدم، من حصد لقب بطولة أمم أفريقيا لكرة القدم تحت 23 عاما، بعد الفوز على "كوت ديفوار" بهدفين لهدف في الشوط الإضافي الثاني من المباراة بعد انتهاء الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لكلا الفريقين.

رمضان صبحي هو اللاعب الذي أحرز هدف الفوز للمنتخب المصري في الدقائق الأخيرة من الشوط الإضافي الثاني، فيما أحرز اللاعب المصري كريم العراقي هدف التقدم للمنتخب المصري في الشوط الأول من عمر المباراة في نهائي البطولة التي تستضيفها مصر.

وكان المنتخب المصري الأوليمبي ضمن التأهل لأوليمبياد طوكيو 2020، بعد الوصول إلى المباراة النهائية من البطولة المؤهلة لبطولة الألعاب الاوليمبية "طوكيو 2020"، بالإضافة إلى منتخبي كوت ديفوار وجنوب أفريقيا والتي حلت ثالثا في ترتيب منتخبات البطولة.

74272998_4066131920095864_1936061932939247616_o
76674514_4066131680095888_3238280349045751808_o
76216444_4066131670095889_2603984267214061568_o
77278274_4066131646762558_8692838108581855232_o
 

الأكثر مشاهدة

متعلقات