المنتخب المصري الاوليمبي بطلاً للأمم الافريقية

تمكن المنتخب المصري الأوليمبي لكرة القدم، من حصد لقب بطولة أمم أفريقيا لكرة القدم تحت 23 عاما، بعد الفوز على "كوت ديفوار" بهدفين لهدف في الشوط الإضافي الثاني من المباراة بعد انتهاء الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لكلا الفريقين.

رمضان صبحي هو اللاعب الذي أحرز هدف الفوز للمنتخب المصري في الدقائق الأخيرة من الشوط الإضافي الثاني، فيما أحرز اللاعب المصري كريم العراقي هدف التقدم للمنتخب المصري في الشوط الأول من عمر المباراة في نهائي البطولة التي تستضيفها مصر.

وكان المنتخب المصري الأوليمبي ضمن التأهل لأوليمبياد طوكيو 2020، بعد الوصول إلى المباراة النهائية من البطولة المؤهلة لبطولة الألعاب الاوليمبية "طوكيو 2020"، بالإضافة إلى منتخبي كوت ديفوار وجنوب أفريقيا والتي حلت ثالثا في ترتيب منتخبات البطولة.









