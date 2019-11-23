"جاكيت ولي العهد السعودي " يتصدر توتير

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي منذ يومين ، بالحديث عن الجاكيت الذي ارتداه ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، خلال حضوره فعاليات سباقات "فورميلا إي".

الجاكيت ، وسعر الجاكيت ، من أكثر المواضيع رواجا على موقع "تويتر" في السعودية ، للتساؤل حول سعره ، والاستغراب من ارتداء ولي العهد لأول مرة لجاكيت .

أصبح الجاكيت الذي ارتداه ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، خلال حضوره كما انشغل المغردون عبر الهاشتاغ عن سعر جاكيت ولي العهد السعودي، وذكرت صحيفة "صدى" السعودية أن سعره يتراوح ما بين 800 و900 ريال سعودي.