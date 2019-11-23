جنوب أفريقيا تمنع تصدير الأسلحة لدولتين عربيتين..فمن هما؟

منعت حكومة جنوب أفريقيا، بيع الأسلحة إلى دولتان عربية، فيما اعتبر آخرون أن القرار يهدد بخسارة آلاف الوظائف في قطاع الدفاع.

وأكد مسؤول في صناعة الدفاع في جنوب افريقيا، ان الحكومة منعت نقل شحنات الأسلحة إلى السعودية والامارات.

وأشارت وزارة الدفاع، إلى ان قرار الحكومة قد يُعرض اعمال بقيمة مليارات الدولارات وآلاف الوظائف في قطاع الدفاع لخطر البقاء.

وبخصوص قرار منع تصدير الاسلحة، أوضح المسؤولون أن النزاع يدور في بند متعلق بإلزام العملاء بعدم نقل الاسلحة إلى دولة ثالثة، والسماح بتفتيش المنشآت للتحقق من ذلك.

وعن الدولتان العربيتان، قالت صناعة الدفاع الافريقية، "إنّ الرياض وأبو طبي اللتان تخوضان حربًا في اليمن، يرفضان فريق التفتيش دخول المنشآت، كذلك عمان والجزائر رفضا التفتيش، مما دفع صناعة الدفاع لوقف التصدير إليهما.