135 عضواً في الكونغرس وقعوا على عريضة تدعو بومبيو للتراجع عن إعلانه

135 عضوا من أعضاء الكونغرس الأميركي وقعوا على عريضة مساء أمس الجمعة ، طالبوا فيها وزير الخارجية "مايك بومبيو" بالتراجع عن قراره اعتبار المستوطنات "الإسرائيلية" المقامة في الضفة المحتلة أمراً لا يتعارض مع القانون الدولي.

ويتزايد اعضاء الكونغرس الذين الموقعين منهم على العريضة حيث وصل عددهم إلى 135 عضوا.

وبين الأعضاء الموقعون على العريضة أن هذا القرار "يزعزع مصداقية الولايات المتحدة كوسيط نزيه بين "إسرائيل" والسلطة الوطنية الفلسطينية، ويلحق أضراراً بالغة بمستقبل السلام، ويعرّض أمن أميركا و"إسرائيل" والشعب الفلسطيني للخطر"، مشيرين الى ان قرار وزارة الخارجية هو انتهاك صارخ للمادة 49 من اتفاقية جنيف الرابعة.

وفيما يلي جزء من نص العريضة: "السيد وزير الخارجية مايك بومبيو، نبعث لكم بكتابنا هذا لنعرب لكم عن معارضتنا الشديدة لقرار وزارة الخارجية بالتراجع عن سياسة أميركية استمرت لعقود تجاه المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة".