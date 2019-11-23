اخبار لبنان: أسعار الليرة اللبنانية مقابل الدولار الأمريكي اليوم السبت 2019/11/23

يواصل سعر صرف الدولار الامريكي الارتفاع مقابل الليرة اللبنانية اليوم السبت 23/11/2019، وفقاً لمؤشرات الاقتصاد الأمريكي وهبوط الاقتصاد المحلي، الامر الذي انعكس سلبًا على الليرة، خاصةً في ظل الحراك الشعبي المتصاعد في ساحة بيروت.

وجاءت اسعار صرف الليرة اللبنانية مقابل الدولارعلى النحو التالي :

ارتفاع سعر الدولار مقابل الليرة اللبنانية :

ارتفاع سعر الدولار مقابل الليرة، يتزامن مع تصاعد الحراك الشعبي داخل لبنان، الامر الذي يؤثر سلبيًا على جميع الأسواق المحلية.

وجاءت سعر الدولار مقابل الليرة اللبنانية، مقابل الليرة اليوم السبت 23/11/2019، في البنك المركزي والسوق السوداء، على النحو التالي: