العاهل الأردني: العلاقة مع "إسرائيل" في أسوأ مراحلها

كشف العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني امس الجمعة 22/11/2019 ، ان علاقة بلاده مع الاحتلال تمر اليوم بأسوأ حالاتها.

وقال خلال جلسة حوارية نظمها معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى بنيويورك، المشاكل "التي نواجهها مع "إسرائيل" ثنائية، جزء منها يتعلق بالشؤون السياسية الداخلية".

وأشار: "أنا أتفهم ذلك، ولكن ليس على حساب شيء كافح والدي ورئيس الوزراء الراحل رابين لإنجازه كرمز للأمل والفرص للأردنيين والفلسطينيين والإسرائيليين وآخرين".

وحول استمرار حل الدولتين ، أوضح الملك الأردني "هل وصلنا إلى نقطة اللاعودة؟ وما هو البديل؟ أعتقد أن النساء والرجال الصالحين بإمكانهم إعادة الزخم بالاتجاه الصحيح".

واعتبر أن حل الدولتين هو الطريق الوحيد للمضي قدما، ويمثل الفرصة الأخيرة، وأنه "بمرور كل عام يزداد الأمر تعقيدا وتزداد الأمور صعوبة على الفلسطينيين والإسرائيليين للمضي قدما معا".