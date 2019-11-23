الأرصار: انخفاض درجات الحرارة ولا أمطار في الأفق بعد

توقعت دائرة الارصاد الجوية أن يكون الجو اليوم السبت 23/11/2019 ان يكون الجو غائم جزئيا الى صاف وبارداً ،ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة والرياح شمالية غربية الى شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

يكون الطقس الليلة بارد وخاصة في المرتفعات الجبلية ،والرياح شمالية غربية الى شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة .

يوم الاحد: يكون الطقس غائم جزئيا الى صاف وبارداً نسبياً ، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة والرياح شمالية شرقية الى جنوبية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

يوم الاثنين : يكون الجو غائما جزئيا الى صاف ، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، والرياح شرقية الى جنوبية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .

يوم الثلاثاء: يكون الجو غائما جزئيا الى صاف ، ويطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة، والرياح جنوبية شرقية الى جنوبية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج .

ويشار الى ان الانخفاض الملموس على درجات الحرارة لا يحمل تساقط للأمطار على الاراضي الفلسطينية .