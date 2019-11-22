نتنياهو يقبل بقرارات المحكمة ويعمل وفقا لسلطة القانون

قال رئيس وزراء الاحتلال، بنيامين نتنياهو تعقيباً على قرار المستشار القضائي لحكومة الاحتلال،افيحاي مندلبيت بتوجيه لائحة اتهام له:" يجب ان أوضح بأن هذه العملية برمتها سيتم حسمها في المحكمة، نحن سنقبل قرارات المحكمة، عن هذا لا يوجد أي شك. هذا هو الاطار المناسب، نحن سنحافظ عليه ودائما سنعمل- بالبداية والنهاية-وفقا لسلطة القانون".

وتطرق نتنياهو في فيديو نشره عبر صفحته بالفيسبوك، يوم الجمعة، الى مطالبته يوم أمس بالتحقيق مع المحققين وقال :"هذا يعني ان من لم يعمل بموجب القانون، في الشرطة أو النيابة –يجب ان يتم فحصه، يجب ان يكون هناك علاج ويجب ان يكون تصحيح. وهذا هو الامر المركزي الذي قلته امس".

وشكر نتنياهو في الفيديو مؤيديه وقال :"من ينتخب رئيس الحكومة هو انتم، مواطني إسرائيل، وليس احد اخر. لانه يوجد لدينا الان فرص تاريخية عظيمة مثل ضم غور الأردن، الحفاظ على امننا، وتحالفاتنا مع جيراننا، أشياء كثيرة. يجب علينا عدم تفويت هذا، سوف نعمل معا وسننجح".