تحديثات الطقس في فلسطين الأيام المقبلة

توقعت الأرصاد الجوية الفلسطينية أن يكون الجو الليلة غائماً جزئياً وبارداَ خاصة في المرتفعات الجبلية.

ووفقاً للأرصاد، فيكون الجو يوم غدٍ السبت غائما جزئيا الى صاف وبارداً نسبياً ،ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة والرياح شمالية غربية الى شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

أما يوم الأحد فيبقى الجو غائما جزئيا الى صاف وبارداً نسبياً ، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة والرياح شمالية شرقية الى جنوبية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وتوقعت الارصاد أن يكون الجو يوم الاثنين المقبل غائما جزئيا الى صاف ، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة.