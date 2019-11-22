روسيا تتأهل لنصف نهائي كأس ديفيز للتنس

تأهلت روسيا إلى الدور نصف النهائي من بطولة كأس ديفيز لكرة المضرب في مدريد بفوزه اليوم الجمعة على نظيره الصربي بمباراتين مقابل مباراة واحدة.

وفي المباراة الثالثة بين المنتخبين، أنقذ الثنائي الروسي كارين خاتشانوف وأندريه روبليوف ثلاث كرات لخسارة اللقاء بالشوط الفاصل وحسما المباراة لمصلحتهما بنتيجة 10-8، بعد تعادل المنتخبين في المجموعة الثالثة بستة أشواط لكل منهما، لينتهي اللقاء بتفوق الثنائي الروسي على نظيره الصربي المكون من نوفاك دجوكوفيتش وفيكتور ترويسكي، بمجموعتين لواحدة، بواقع 6-4 و4-6 و7-6، خلال ساعتين و13 دقيقة.

وكان المنتخبان قبل مباراة الزوجي الحاسمة قد تعادلا بفوز لكل منهما، بعد تغلب روبليوف على الصربي فيليب كراينوفيتش 6-1 و6-2، وفوز دجوكوفيتش على خاتشانوف 6-3 و6-3.

وسيواجه المنتخب الروسي في الدور نصف النهائي المنتخب الكندي الفائز في الدور ربع النهائي على نظيره الأسترالي.