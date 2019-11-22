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إصابات أثر اعتداء قوات الاحتلال و المستوطنين على مواطنين جنوب الخليل

  • فلسطين اليوم
  • 20:19 - 22 نوفمبر 2019
جنود اسرائيليين جنود اسرائيليين
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أصيب عدد من المواطنين الفلسطينيين أثر اعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلي وعشرات المستوطنين على سكان المنطقة الجنوبية من مدينة الخليل.

و بحسب مصادر طبية فقد أصيب  ثمانية مواطنين  برضوض وبالاختناق وصلوا مستشفى الخليل الحكومي، نتيجة تعرضهم للضرب ورش غاز الفلفل من قبل جنود الاحتلال والمستوطنين في حارة الجعبري  وأجزاء أخرى من البلدة القديمة بالخليل.

ونقل مراسلنا عن شهود عيان اعتداء مجموعات من المستوطنين المسلحين على المواطنين بالضرب ورش غاز الفلفل في شوارع "الحارة التحتا" من مدينة الخليل.

وتشهد مدينة الخليل ومنطقة الحرم الإبراهيمي الشريف منذ ساعات مساء اليوم، عملية اقتحام واسعة من قبل مئات المستوطنين القادمين من مختلف مستوطنات الضفة الغربية لإقامة شعائر تلمودية بالحرم الإبراهيمي ومحيطه.

 

 

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