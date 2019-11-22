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زين الدين زيدان: لا أكثرت بأزمة غارث بيل

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 18:04 - 22 نوفمبر 2019
غارث بيل غارث بيل
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أكد زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد، انه سيعتمد على جاريث بيل في مواجهة غداً السبت ضد ريال سوسيداد في الجولة 14 من الدوري الاسباني "الليجا"، موضحاً انه غير مهتم في أزمته اللاعب.

وعبر زيدان عن قله خلال مؤتمر صحفي بشكل عام، وأن فريق سوسيداد فريق شاب ويلعب بشكل جيد، ويملك لاعبين جيدين جدًا على الناحية الفنية، والجماهير التي ستحضر المباراة في الملعب سيُشاهدون مباراة جيدة".

وعن رأيه في أزمة بيل الأخيرة برفعه علم مدون عليه ( ويلز، الجولف، ريال مدريد)، أجاب: "أعتقد أن هناك الكثير من الضجيج بسبب تصرف بيل ،ويتوجب التركيز على كرة القدم".

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