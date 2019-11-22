كلوب : محمد صلاح غير جاهز ومورينو يضيء الدوري الانجليزي

رحب الألماني مدرب نادي ليفربول الانجليزي يورجن كلوب ، بعودة جوزيه مورينيو إلى الدوري الإنجليزي الممتاز، عبر بوابة فريق توتنهام، مؤكداً أن لاعبه المميز المصري محمد صلاح لازال مصاباً ولم يقرر بعد إشراكه في المباراة القادمة أمام كريستال بالاس

وحول المباراة التي ستجمع فريقه ليفربول مع كريستال بالاس غداً السبت ضمن لقاءات الجولة الـ13 من الدوري الانجليزي (البريميرليج)، أوضح كلوب قائلاً:" "بالاس يملك الجودة ،والأجواء في ملعبه رائعة ،لم يحظوا بفترة انتقالات مميزة ،لكن العمل معا لفترة طويلة يساعدك على التطور أيضا، ويصعبون الأمور كثيرا على الجميع".

وعن جهوزيه لاعبيه قال:" لا يمكن القول بأن اللاعبين جاهزين بنسبة 100%، وخاصة محمد صلاح وروبرتسون وماتيب، بالنسبة لفابينيو وفيرمينو وفينالدوم.

وعن حالة محمد صلاح: لا يزال مصابًا، وعلي النظر إلى حصة اليوم التدريبية لاتخاذ القرار".