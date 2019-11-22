الاتحاد الأوروبي يسحب قرعة الملحق المؤهل ليورو 2020

أفرزت القرعة التي سحبت اليوم الجمعة، في مقر الاتحاد الأوروبي بمدينة نيون السويسرية، الفرق المنافسة في الملحق المؤهل لنهائيات يورو 2020.

وحسم 20 منتخباً تأهلهم للنهائيات عبر التصفيات التي اختتمت الثلاثاء الماضي، وتبقى أربعة مقاعد في النهائيات تحسم في الملحق الأوروبي من بين 16 منتخباً.

وجاءت القرعة، في المستوى الأول بين رومانيا وبلغاريا والمجر مع المنتخب الأيسلندي ، والدور قبل النهائي منتخب أيسلندا مع ضيفه الروماني والمنتخب البلغاري مع ضيفه المجري.

بينما تقام المباراة النهائية للمسار على ملعب المنتخب الفائز في مواجهة بلغاريا والمجر، حسب ما أسفرت عنه القرعة.

وفي المسار الثاني، يحل منتخب البوسنة والهرسك ضيفًا على إيرلندا الشمالية، ويلعب المنتخب السلوفاكي مع ضيفه الأيرلندي، وتقام المباراة النهائية على ملعب الفائز في مواجهة البوسنة والهرسك وأيرلندا الشمالية.

وأوقعت القرعة، المنتخب الإسرائيلي في المسار الثالث مع منتخبات اسكتلندا والنرويج وصربيا.

ويشهد المسار لقاء المنتخب الاسكتلندي مع ضيفه الكيان الصهيوني، والمنتخب النرويجي مع ضيفه الصربي، ويقام النهائي على ملعب المنتخب الفائز في مواجهة النرويج وصربيا.

وفي المسار الرابع، يستضيف المنتخب الجورجي نظيره البيلاروسي، كما يواجه منتخب مقدونيا الشمالية، كوسوفو، ويقام النهائي على أرض المنتخب الفائز في مواجهة جورجيا وبيلاروسيا.

وتقام منافسات الدور قبل النهائي في الملحق الأوروبي يوم 26 مارس/آذار المقبل، بينما تقام المباريات النهائية يوم 31 من الشهر نفسه.

ومن المقرر أن تسحب قرعة نهائيات البطولة الأوروبية، التي تقام في 12 مدينة أوروبية، 30 نوفمبر/تشرين ثان الجاري.