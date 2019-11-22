فضيحة جنسية تهز أركان السفارة القطرية في لندن

كشفت صحيفة "تايمز" البريطانية، الجمعة، عن تورط سفير قطري لدى لندن في فضيحة جنسية مع امراة في الخمسينات من عمرها، وبعد فشله معها حاول مع ابنتها المراهقة ابنة 19 عاماً.

وفي التفاصيل بحسب صحيفة التايمز، أن مساعدة شخصية في سفارة قطر بلندن واسمها ديان كينغسون 58 عاماً، تعرضت للفصل التعسفي عام 2014 من قبل السفارة القطرية، أبلغت المحكمة كيف حاول السفير فهد المشيري الضغط عليها مراراً من اجل ممارسة الجنس معها قبل العام 2014، ورفضت عروضه وانتهى الامر بفصلها تعسفياً.

وقالت كينغسون "بعدما رفضت ممارسة الجنس معه، كثف المشيري جهوده على محاولة ممارسة الجنس مع ابنتها البالغة (19 عاما) حينها". وأضافت أن "دبلوماسيا بارزا في السفارة القطرية حاول الضغط عليها من أجل تنظيم حفلات جنس جماعية والسفر معه إلى كوبا لقضاء إجازة".

وانتهت محكمة العمل في لندن إلى أن الدبلوماسيين القطريين اعتبروا كينغسون مستعدة لممارسة الجنس مع الموظفين الذكور في السفارة، لأنها لم تكن مسلمة. وأضافت المحكمة أن "المساعدة الشخصية كانت على وشك الانتحار بسبب محنتها ونتيجة للضغوط الجنسية والإهانة من جانب القطريين، الذين مارسوا حملة شرسة وحاقدة على الموظفة ووصلت إلى حد طردها من العمل".

ومنحت المحكمة اللندنية بناء على ذلك، كينغسون تعويضا قدره 388 ألف جنيه إسترليني.

وتجيد كينغسون اللغة العربية حيث تلقت تعليمها في جامعة عدن اليمنية وعملت في السفارة البريطانية في اليمن، قبل أن تنتقل إلى السفارة القطرية عام 2006، وكان راتبها السنوي 30 ألف جنيه إسترليني سنويا لقاء عملها، قبل أن يتم فصلها بشكل تعسفي عام 2014.

وأبلغت كينغسون، وهي مطلقة وأم لطفلين، المحكمة كيف حاول الدبلومسي القطري أن يمارس معها الجنس عنوة في جناح إقامته.

وقالت إن "السفير روى لها تفاصيل فض عذرية امرأة دعاها إلى مضغ القات، في محاولة لإثارتها جنسيا"، وأضافت أنه "بعدما أفهمت السفير بأنها ترفض ممارسة الجنس معه، اقترح عليها أن تساعده في الزواج من ابنتها".

وقالت إنها شعرت بالانكسار من جراء هذه التلميحات، فـ " التحرش الجنسي بها شيء والتحرش بابتها المراهقة البريئة شيء آخر". ولفتت إلى أن علي الهاجري، وهو مستشار دبلوماسي في سفارة قطر بلندن، اقترح عليها تنظيم حفلات جنسية جماعية، وحاول اقناعها بمرافقتها في رحلة إلى كوبا.

وحسب الموقع الرسمي للقنصلية العامة لقطر في مدينة ميلانو الإيطالية، فإن المشيري هو القنصل العام حاليا، وكان "الرجل الثاني" في سفارة قطر في لندن خلال عام 2014.