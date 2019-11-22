مرشح للرئاسة الجزائرية: رفضت مقابلة بوتفليقة

قال مرشح الانتخابات الرئاسية في الجزائر عبد القادر بن قرينة، اليوم الجمعة، :" تلقيت اتصالاً هاتفياً من الرئيس السابق عبدالعزيز بوتفليقة وشقيه سعيد، ورفضت طلبهما.

وأضاف بن قرينة خلال تجمع شعبي لحملته الانتخابية إن "بوتفليقة كلمني عن طريق رئيسي مؤسسات اثنين، وقالا لي إن السعيد بوتفليقة يريد لقائي، فرفضت وعادا مجددا قائلين إن الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة يريد لقائي". بحسب موقع "النهار"

وأوضح أن موضوع اللقاء كان "سن دستور جديد، وتأسيس فيدراليات، ومجلس تأسيسي للدولة الجزائرية"، لافتاً إلى أنه رفض طلب اللقاء رفضا قاطعا، لأننا لسنا بحاجة لمجلس تأسيسي ولا تأسيس فيدراليات".

وشغل بن قرينة وزير السياحة سابقاً، ويرأس حالياً حركة البنا الوطني، وهو احد المرشحين الخمسة لانتخابات الرئاسة الجزائرية.