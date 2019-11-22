انطلاق مناورات جوية في إيران لمحاكاة أي هجوم من الأعداء

انطلقت في إيران مناورات "المدافعون عن سماء الولاية 98" الجوية في ولاية سمنان شمال شرقي الجمهورية الإيرانية بمشاركة قوات الدفاع الجوي، والقوة الجوية للجيش الإيراني، وقوات مقر الدفاع الجوي للبلاد.

وأوضح قائد قوات الدفاع الجوي العميد علي رضا صباحي فرد، أن "المناورات تجرى في منطقة تحاكي الخليج ومضيق هرمز". بحسب وسائل إعلام إيرانية. مضيفاً أن المناورات تجري على مساحة 416 ألف كيلو متر مربع.

ولفت إلى أن المرحلة الأولى منها تشمل كشف وتحديد أهداف العدو المفترض، واشتباك المنظومات الموجودة في ساحة المناورات مع الأهداف المحددة. مشيراً إلى أن "أحد أهدافنا من هذه المناورات هو اختبار القدرات القتالية للدفاع الجوي لنتمكن من المواجهة مع العدو لو أراد العدوان والهجوم أو حتى اختراق سماء البلاد، التي تعد ضمن خطوطنا الحمراء".