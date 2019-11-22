خبير روسي: مصر غير مكترثة لتهديد ترامب وصفقة طائرات سوخوي 35 مستمرة

كشف موقع روسي، أن مصر تعاقدت مع روسيا على شراء 26 مقاتلة سوخوي-35 بمبلغ اجمالي 2.7 مليار دولار، وسيبدأ تصدير أول طائرتين بداية العام المقبل.

وأوضح الكسي خازبييف الخبير في مجال الطيران العسكري في مقالةٍ له نشرها موقع "إكسبرت أونلاين" الروسي، بالرغم من الابتزاز الأمريكي الصريح والتهديد لمصر بشكل مباشر، فإن القاهرة تعاقدت مع روسيا على شراء مقاتلة "سوخوي-35".

وأشار الكاتب إلى أن مصر، غير مكترثة للتهديد الأمريكي لها لإقدامها على شراء الطائرات المقاتلة من روسيا، حيث أكد وزير الدفاع المصري محمد أحمد زكي، "أن التقدم الذي أحرزناه في جميع مجالات التعاون العسكري التقني، والذي بدأ بفضل مبادرة رئيسي روسيا ومصر، يؤكد رغبتنا في مواصلة تطوير هذا التعاون، وحتى السفارة المصرية في موسكو قالت إن شراء الأسلحة الروسية مسألة استراتيجية وسيتم حلها بغض النظر عن أي ضغوط من الخارج، لأنها تلبي بالكامل مصالح البلاد الوطنية".

وأوضح الخبير الروسي، أن مصر ستحصل على كامل العدد من الطائرات المطلوبة والبالغ عددها 26 طائرة بحلول منتصف عام 2023.

الجدير ذكره، أن الإدارة الأمريكية هددت مصر بعقوبات في حال أقدمت على شراء المقاتلات الروسية المتطورة سوخوي 35.